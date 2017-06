Roli : un clavier vraiment différent

Seaboard Block: Play it Anywhere

Roli, lance un nouveau périphérique MIDI baptisé Seaboard Block. Il ressemble à un clavier pour ordinateur, mais les touches serviront à produire du son.

Cet instrument de musique comporte 24 touches distribuées sur une surface tactile continue sensible à la moindre pression. Le concept a déjà fait ses preuves avec les précédents modèles, les Seaboard Grand et Seaboard Rise. Il a été popularisé par des artistes comme Stevie Wonder, Meghan Trainor ou encore le compositeur de musique de film, Hans Zimmer. Le clavier Seaboard Block reste également compatible avec les autres périphériques de la marque grâce à sa conception modulaire.

Le périphérique MIDI est livré avec une suite de logiciels de musique et une bibliothèque de son. Equator Player, l’application dédiée à MacOS ou Windows, compte près de 200 timbres et un panneau de réglage. Equator Player fonctionne comme un logiciel à part entière ou comme un plug-in. Pour les appareils mobiles, l’entreprise propose Noise et profite de l’occasion pour lancer six nouveaux « soundpacks ». Seaboard Block est proposé à 330 €.

