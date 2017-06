Pour ce millionnaire, Rolls Royce a fabriqué un coupé très particulier

Lors du concours d'élégance Villa d'Este d’Italie, Rolls Royce a dévoilé un modèle sur mesure construit pour un client millionnaire en 2013. Il s’agit du coupé "Sweptail" dont la valeur est estimée à 11,4 millions d’euros.

Le constructeur anglais a dévoilé les photos de cette voiture de luxe aux différentes sources d’inspirations, mais qui répond surtout aux exigences du client. Ce collectionneur de yacht apprécie notamment les modèles Phantom I de 1925 et Phantom II de 1934. Le Sweptail traduit ainsi ces préférences sur son design. On retrouve les influences des voitures mythiques de la marque, notamment sur la portière et l'avant. Cependant, l’arrière s’inspire du pont d’un yacht de luxe.

L’habitacle bénéficie d’une bonne luminosité grâce à un toit panoramique. Rolls Royce a opté pour des sièges en bois vernis à l’arrière, donnant l’impression de se retrouver sur un yacht. Sur le tableau de bord, une horloge analogique en titane donne l’heure, tandis que la console centrale révèle une bouteille de champagne réfrigérée et deux flûtes de cristal. Cette voiture pourrait devenir la plus chère du monde, car il faut également prendre en compte les quatre ans de son développement.

