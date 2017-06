Roomba veut s'attaquer au jardin

Roomba a une nouvelle promesse : Bientôt, il ne sera plus nécessaire de courber le dos pour se débarrasser des mauvaises herbes dans le jardin. Joe Jones de Roomba et Frankin Robotics viennent de lancer un robot baptisé, Tertill, et qui réalise cette tâche automatiquement.

Tertill s’appuie en effet sur un ensemble de capteurs pour détecter les obstacles, mais aussi les petites plantes à couper. Pour protéger les cultures, l’entreprise délivre un collier que le robot reconnaîtra automatiquement. L’un des points forts de Tertill est l’utilisation de l’énergie solaire. Le petit robot électrique dispose d’une plaque solaire, mais également d’un port USB pour le charger lorsque le soleil n’est pas au rendez-vous. En outre, il est suffisamment étanche pour travailler en milieu humide ou sous la pluie.

Les cultures suffisamment espacées conviennent pour ce petit robot intelligent qui se base sur un algorithme propriétaire afin de couvrir le plus de surface possible. Tout comme les robots de Roomba, ce modèle est couplé par Bluetooth avec une application mobile. Tertill sera lancé sur Kickstarter à partir du 13 juin avec un prix de départ fixé à 300$.

