L'infirmière de Daredevil rejoint le casting de New Mutants

Rosario Dawson, l'actrice que les fans de séries de Marvel/Netflix connaissent bien, vient de rejoindre l'équipe du film New Mutants. Le casting du film qui déroule dans l'univers des X-Men se précise donc un peu plus, à un moins du début de tournage.



Celle qui incarne Claire Temple dans les séries Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist sera donc aussi présente au générique du film New Mutants. Mais cette fois, Rosaario Dawson n'y reprendra pas son rôle d'infirmière : elle devrait en effet y interpréter le personnage de Dr. Cecilia Reyes, une mutante capable de créer un champ de force et qui prend sous sa responsabilité les X-Men. Actuellement, les acteurs et actrices confirmés dans le film sont donc les suivants :

Rosario Dawson (Daredevil, Jessica, Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders) : Cecilia Reye

Maisie Williams (Game of Thrones, The Falling) : Wolfsbane

Anya Taylor-Joy (The Witch, Split) : Magik

Henry Zaga (13 Reasons Why) : Sunspot

New Mutants retracera les premiers moments d'une équipe d'adolescents qui découvrent leurs super-pouvoirs. Ils n'auront pas pour objectif de sauver le monde, mais « de se sauver eux-mêmes ». Il se pourrait bien que le Professeur Xavier, incarné par l'acteur James MCAvoy, fasse également une apparition dans le film. Dans le même temps, le réalisateur Josh Boone a déclaré à Entertainment Weekly vouloir faire un « pur film d'horreur », sans costume ni super-méchant. La Fox souhaiterait en effet que tous les films de la licence X-Men soient bien distincts les uns des autres.

Le tournage de New Mutants est prévu pour juillet prochain, tandis que le film sortira le 4 avril 2018.