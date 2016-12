La première route solaire au monde est Normande !

Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, a inauguré la première route solaire au monde. D’une longueur de 1 km, elle se situe en Normandie, à Tourouvre-au-Perche, précisément.

Recouverte de cellules photovoltaïques sur une surface de 2800 mètres carrés, elle est suffisamment longue pour alimenter l’éclairage public d’une petite ville de 5000 habitants. À terme, on pourrait imaginer aussi alimenter les panneaux routiers, les feux de signalisation ou encore les voitures électriques qui circulent sur de telles routes.



L’installation ne demande pas de gros travaux de voirie puisqu’il s’agit de coller les dalles sur la route déjà existante. Une résine est ensuite appliquée sur l’ensemble afin de protéger les cellules et les renforcer pour qu’elles soient capables de supporter le poids des véhicules.



Connu sous le nom Wattway, ce projet a coûté 5 millions d’euros à l’Etat. Il forme la seconde phase de test de la route solaire. Une première a déjà été conduite depuis juin sur de plus petits tronçons, allant de 50 à 100 m. Ségolène Royal souhaiterait le développement de cette technologie et son installation sur 1000 km d’ici cinq ans, soit une facture de 5 milliards d’euros.



Et c’est bien le coût qui reste à l’heure actuelle problématique, la rentabilité d’une route solaire n’étant pas encore prouvée. En théorie, elle coûterait plus cher à installer que des panneaux solaires classiques (17 €/watt-crête contre 1 €/watt-crête pour des panneaux classiques). En outre, elle produirait également moins d’énergie du fait de son plan horizontal. Les panneaux solaires inclinés génèreraient de 5 à 10 kW de plus par heure. Un rendement qui pourrait être encore amoindri par les salissures engendrées par le passage de voitures et de camions.