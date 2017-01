Ryan Gosling incarnera Neil Armstrong au cinéma

Selon nos confrères de Variety, un film sera consacré à la vie de Neil Armstrong, le célèbre astronaute américain qui est la première personne à marcher sur la lune. Ryan Gosling en sera l’acteur principal et les prises de vue débuteront cette année.

Un film basé sur la biographie écrite par James Hansen

Le livre « First Man: A Life Of Neil A. Armstrong » est sorti en 2005. Écrit par James Hansen, il raconte la vie de Neil Armstrong. Né à Ohio (États-Unis) en 1930, il est devenu un astronaute de la NASA en 1958 après une carrière dans la marine américaine et une activité de pilote d’essai. Avec Buzz Aldrin et Michael Collins, il a participé à la mission lunaire Apollo 11. Le 21 juillet 1969, il a marché sur la Lune et ses mots figurent maintenant parmi les citations célèbres : « un petit pas pour un homme, un pas de géant pour l’humanité ». Après les complications d’une opération cardiaque, il est décédé en 2012 à l'âge de 82 ans.

Le tournage du biopic débutera en 2017 et Ryan Gosling (Drive, The Big Short) incarnera le célèbre astronaute tandis que Damien Chazelle (Whiplash) assurera la réalisation. Les deux hommes ont récemment travaillé ensemble au sein de la comédie musicale La La Land qui a été nominé pour sept Golden Globes. Pour information, Emma Stone a reçu la Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine lors du Mostra de Venise.

>>> Lire aussi : Blade Runner 2 : Jared Leto rejoint Harrison Ford et RyanGosling