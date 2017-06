Safari : du nouveau sur Mac OS high Sierra

Le navigateur par défaut de Mac OS high Sierra se dotera de nouvelles fonctionnalités avec l’arrivée récente d’une mise à jour. Safari pourra ainsi bloquer les lectures vidéo et audio qui se lancent automatiquement. En outre, le logiciel disposera d’une fonction « Intelligent Tracking Prevention ».

Avec l’arrivée de ce type de blocage, les sites web chargés ne pourront plus lancer automatiquement des vidéos ou des fichiers audio. Si la fonctionnalité concerne par défaut tous les sites, il est cependant possible de définir les exceptions. Par ailleurs, Safari veut protéger les données de navigation souvent utilisées pour les annonces ciblées. Il s’agit de l’« Intelligent Tracking Prevention » qui devrait ainsi préserver la vie privée de l’internaute. L’accent est mis sur l’identification des cookies, des données et des scripts utilisés par les sites. La fonctionnalité devrait évoluer avec le recours avec l’apprentissage en profondeur.

Selon Apple, ces nouveautés n’auront aucun effet sur la vitesse du navigateur. Au contraire le contrôle des sites qui suivent les données de navigation, contribue grandement à accélérer la navigation. En effet, ces types de sites partagent des données avec plus de 70 autres adresses.

> > > Lire aussi MacOS High Sierra va poser quelques soucis à Microsoft Office