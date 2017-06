macOS High Sierra : de nouvelles fonctionnalités arrivent sur Safari

Apple s'apprête de nouvelles fonctionnalités à Safari. Celles-ci seront disponibles avec l’arrivée de macOS High Sierra.



La nouvelle version Safari promet de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Parmi les principales nouveautés, on note le blocage de la lecture automatique. Désormais, la lecture des vidéos sera automatiquement coupée et l’utilisateur devra la lancer manuellement. Le blocage automatique sera activé par défaut. Il est possible de la désactiver ensuite pour certains sites web.



La deuxième grosse nouveauté est la fonctionnalité appelée « IntelligentTracking Prevention » qui offre la possibilité d’identifier les cookies utilisés par certains sites. Elle permet également d’éviter que l’ordinateur soit suivi par ces cookies et que la navigation soit ralentie.



Ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles sur la nouvelle version de Safari sur macOS High Sierra dont le lancement est prévu pour la fin de l’année. Une version bêta publique est prévue pour la fin du mois.



>>> Lire aussi : Apple améliore sa double validation pour lutter contre le piratage