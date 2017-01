Sailor Moon fête ses 25 ans avec 3 nouveaux films

Une bonne nouvelle vient d’être annoncée pour les fans de l’héroïne japonaise au pouvoir magique. En effet, la quatrième saison a été officiellement annoncée pour Sailor Moon cristal. Elle sera fidèle au manga original de Naoko Takeuchi. Et comme le bonheur n’arrive jamais seul, voici d’autres surprises pour les nostalgiques.

25 ans, ça se fête !

Une collection des aventures de Sailor Moon dans les années 90 sera disponible en Blu-ray au Japon. Elle regroupe deux volumes en Blu-ray qui seront respectivement publiés le 14 juin et le 9 août. Chaque coffret compte 23 épisodes d'une durée totale de 556 minutes pour le prix de 19.800 yens H.T. Ce sont surtout les séquences réalisées par Kunihiko IKUHARA et Junichi SATO et diffusées au pays du soleil levant entre 1992 et 1993.

Trois films en Blu-ray de Sailor Moon feront leur arrivée au cinéma bien qu’il n’y ait pour l’instant aucun détail à ce sujet. Ce regain de vitalité du manga japonais entre dans le cadre de la célébration des 25 ans de Sailor Moon. La licence prévoit également une comédie musicale après le succès des précédentes éditions. D’autres festivités sont à venir dans un futur proche.

