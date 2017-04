Saints Row 2 est gratuit pour quelques heures

La plateforme GOG.com a annoncé une nouvelle qui devrait faire le bonheur des fans de jeux vidéo du genre GTA et plus particulièrement de la franchise Saints Row. La version PC du second volet du jeu d’action sera disponible en téléchargement sur son site. S’il fallait débourser 10 € pour en avoir un exemplaire auparavant, GOG.com le propose gratuitement. L’offre est cependant limitée dans le temps et prendra fin le 22 avril à 11 h GMT.

> > > Lire aussi La Nintendo Switch accueille Wonder Boy : The Dragon’s Trap

Les joueurs retrouveront le monde ouvert de Stilwater et le héros qui commence ses aventures en prison. Dans Saints Row 2, il faudra amener le personnage afin qu’il reforme son ancien gang et assouvisse sa vengeance. Trois autres gangs se dresseront sur sa route, mais cinq ans dans l’ombre ont bien transformé un homme déterminé à faire payer les responsables de son malheur.

Le site profite également de l’occasion pour proposer un ensemble de titres à 46,50 €. On retrouvera Saints Row The Third, Metro 2033 Redux, Deadlight Director’s Cut, Metro Last Light, les trois volets de Risen et Scared 2.