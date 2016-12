Galaxy A5 : caractéristiques techniques, prix, couleurs... tout a fuité

Son développement est loin d’être un secret bien gardé, cela fait maintenant depuis août 2016 que nous entendons parler du Galaxy A5 (2017). En effet, Samsung prévoit de renouveler plusieurs de ses produits, mais le A5 est bien celui dont des rumeurs ont le plus fuité. Et pour cause, le A5 2016 est considéré comme l'un des tous meilleurs smartphones de l'année. Le A5 de l’année à venir ne devrait pas tarder à être annoncé officiellement, car les rumeurs circulant sur cet appareil sont plutôt précises et permettent d'ores et déjà d’en avoir une idée assez complète de la fiche technique. C'est aussi ce que confirme la dernière fuite en date, une fiche à destination de la presse spécialisée, document qui précède de quelques jours les annonces habituellement.

4 couleurs différentes

Le téléphone serait décliné en quatre coloris différents : or, rose, bleu et noir. Niveau design le smartphone serait bien plus arrondi, un peu à l’image de l’iPhone 7.

Une fiche technique robuste

Des spécifications revues à la hausse, les performances de ce produit Samsung devraient être ajustées pour cette nouvelle année grâce à une mise à jour matérielle semblant plutôt solide. Le A5 2017 serait doté : d’un écran tactile 5.2 pouces 1080p (full HD), d’une paire de capteurs photo de 16 Mégapixels (avant/arrière), une puce processeur octacore Samsung Exynos 7880 (cadencé à 1.9 Ghz), une mémoire vive de 3GB, un Mali-T860 MP4 pour GPU, 32 GB de stockage interne et une batterie 3 000 mAh. Le tout pour un appareil dont les dimensions devraient être : 145 x 71 x 7.8 mm et avec Android 6.0 pour OS.



Comparé à son prédécesseur de 2016, le modèle de 2017 gagnerait en résolution caméra mais aussi un peu plus de ram, plus d'espace de stockage, un processeur mieux cadencé et une batterie d’une durée de vie plus longue. Tout cela tout en gardant la taille de son écran et résolution d’origine.

Le prix aussi aurait fuité

Cet Android milieu de gamme devrait être vendu quelques 2,699 Yuans ce qui nous donnerait actuellement 371. Si on y ajoute les différentes taxes et coûts d’importation, le prix final avoisinerait les 450 € pour l’Europe. Il faudra néanmoins attendre sûrement le début d’année pour confirmer tout cela lors de l’annonce officielle, la disponibilité du A5 2017 pourrait être prévue pour milieu janvier.