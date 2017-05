Samsung lance une application qui veut responsabiliser vos enfants

Le géant coréen vient de lancer une nouvelle application baptisée Marshmallow. À ne pas confondre avec le système d’exploitationAndroid, Marshmallow est une sorte de contrôle parental qui veut responsabiliser les enfants dans l’utilisation de leurs smartphones.

Grâce à la nouvelle application de Samsung, les parents pourront limiter l’utilisation de leurs enfants à 8 applications qu’ils auront préalablement choisies. De plus, ils peuvent également limiter le temps d’utilisation et fixer une durée limite. Il est également possible pour eux de recevoir un compte-rendu quotidien ou hebdomadaire afin de savoir comment leurs enfants utilisent leurs smartphones.

Toutefois, plus qu’un simple contrôle parental, Marshmallow veut également responsabiliser les enfants par rapport à l’utilisation du smartphone. Lorsque l’enfant n’a pas atteint la durée limite d’utilisation, l’application le récompense avec des points. Ces points peuvent être par la suite échangés en cartes cadeaux. Celles-ci peuvent être utilisées chez plusieurs commerçants et également sur Google Play Store. Les parents peuvent également décider de débloquer ou non une carte cadeau.

Dans le cas inverse, lorsque l’enfant atteint les limites d’utilisation fixées par ses parents, il se voit perdre des points Marshmallow. Dans ce sens, l’application incite ainsi vos enfants à moins utiliser leurs smartphones.



L’application Marshmallow est disponible sur Android et uniquement sur les appareils Galaxy.



