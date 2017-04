Samsung lance une application qui permet de traduire du texte en emojis

Des développeurs italiens de Samsung ont conçu une nouvelle application baptisée Wemogee. Cette application a pour but de venir en aide aux trois millions de personnes atteintes de trouble du langage dans le monde. Wemogee permet de traduire du texte en emojis. Elle permettrait aux personnes souffrant de troubles du langage de communiquer plus facilement. En effet, ces dernières ont parfois du mal à lire ou parler. Elles fonctionnent beaucoup plus avec les images d’où l’utilisation d’emojis.

Son utilisation reste très simple. Une personne aphasique (qui souffre de trouble du langage) va choisir parmi plusieurs phrases traduites en emojis, puis l’envoyer à un de ses contacts. Ce contact qui n’est pas aphasique recevra le message directement sous forme de texte. Inversement, une personne aphasique qui reçoit un message en forme de texte sera automatiquement traduit en emojis. Pour le moment, l’application compte 140 phrases type.

L’application Wemogee est disponible dès maintenant sur Android. Elle devrait également arriver très prochainement sur iOS.



