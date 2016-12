[CES] Samsung : le Powerbot VR7000 est un aspirateur robot intelligent

Lors du prochain CES qui se déroulera à Las Vegas (États-Unis) du 5 au 8 janvier prochain, Samsung présentera un nouvel aspirateur robot, le POWERBOT VR7000. Ce modèle se distinguerait par sa finesse et une plus grande précision.

Le POWERBOT VR7000, un aspirateur intelligent

En termes de conception, le POWERBOT VR7000 ressemble à ses prédécesseurs et aux appareils proposés par la concurrence. Néanmoins, Samsung souligne que sa hauteur est inférieure à 10 centimètres. Ainsi, il est 28 % plus fin, en moyenne, que les autres modèles disponibles sur le marché. La firme sud-coréenne met aussi en avant sa performance. Cet aspirateur bénéficierait d’une puissance de 20 watts et il réussirait à nettoyer des zones difficiles à atteindre. Grâce à la précision de ses capteurs, il pourrait se rapprocher à moins de deux centimètres des murs.

Le VR7000 est également « intelligent » dans la mesure où il parviendrait à se guider vers les zones sales, mémoriser la disposition du plancher et contourner les obstacles et les petits objets. Par ailleurs, le propriétaire peut également lancer le nettoyage à partir d’une application installée sur son smartphone, même s’il n’est pas chez lui. Pour l’instant, les prix et la disponibilité n'ont pas encore été révélés. Samsung préciserait ces détails lors du CES 2017.

