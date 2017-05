Samsung lance des batteries externes pour le S8 et le S8+

Le Samsung S8 et S8+ disposent d’une batterie de 3000 mAh et de 3500 mAh. Ce n’est pas suffisant pour certaines personnes qui veulent étendre l’autonomie en raison d’un usage intensif de l’appareil. Si Oukitel a opté pour une batterie hors norme de 10 000 mAh avec le K10000, le constructeur sud-coréen propose une solution plus classique. Il lance une batterie d’une capacité de 5,100 mAh destinée à la recharge de téléphone.

Il existe déjà plusieurs appareils de ce genre sur le marché, mais Samsung mise sur la rapidité du chargement. En effet, la batterie externe possède un port USB standard et un port USB Type-C. Les appareils électroniques compatibles avec la recharge rapide utiliseront ce dernier port tandis que les smartphones plus anciens nécessiteront le convertisseur USB Type-C vers microUSB livré avec la batterie externe. Selon Samsung, la capacité est suffisante pour charger deux fois le Galaxy S8 ou S8+ de 0 à 100 %.

Le modèle s’illustre également par sa légèreté puisqu’il ne pèse que 151 grammes avec ses 132 mm de longueur, 74 mm de largeur et 13,8 mm d’épaisseur. Il est déjà disponible à 60 $ sur Amazon et le site de Samsung.

