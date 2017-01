[CES] Samsung CH711 : un écran incurvé pour les gamers

Samsung présentera officiellement le CH711 quantum dot dans quelques heures au CES de Las Vegas. Cet écran incurvé sera disponible en deux tailles, 27 et 31.5 pouces. Il affiche une résolution WQHD (2560 x 1440) et son temps de réponse est d’1ms. Le constructeur coréen cible particulièrement les joueurs avec ce produit.

Le CH711 propose une excellente couverture sRGB

Cet écran propose un rayon de courbure de 1800 mm qui contribuerait à la profondeur de l’image. En plus de la résolution WQHD et du temps de réponse d’1ms, le joueur bénéficierait d’un angle de vision de 178° et de la couverture sRGB qui atteindrait 125%. La firme coréenne mise aussi sur l’espace de rangement à l’intérieur du pied pour séduire les gamers. Les observateurs espèrent que lors du CES, la firme sud-coréenne précisera les taux de rafraîchissements et les caractéristiques de la couleur (8 ou 10 bit). La date de disponibilité et le prix seront aussi connus lors du salon high tech.

Actuellement, les spécialistes s’interrogent pour savoir si la technologie d’affichage à points quantiques adoptée par Samsung est meilleure que le système OLED utilisé par LG. Ils ont surtout remarqué que ce dernier pourrait souffrir des problèmes de retard tandis que le choix de la firme sud-coréenne est adapté aux changements rapides des couleurs. Néanmoins, cette qualité deviendrait inutile si le taux de rafraîchissement n’est pas au rendez-vous.

