CHG90 : Samsung lance un gigantesque moniteur 32:9

Juste avant l’E3 2017, Samsung a dévoilé un gigantesque moniteur de 49 pouces : le CHG90. C’est le plus grand écran incurvé du marché, hors TV.

Il exploite la technologie QLED de Samsung, concurrente de l’Oled, ce qui lui permet d’afficher 1,07 milliard de couleurs. Il dispose d’une définition Ultra HD (3840 x 2160 pixels) et est compatible HDR, ce qui est intéressant pourvu que l’on ait des contenus compatibles. Enfin, son design adopte un ratio peu commun : le 32:9.



Avec un tel format, on se demande si Samsung ne recycle pas les dalles ratées de ses téléviseurs QLED. En effet, si l’on coupe en deux un TV 16:9, on tombe bien sur du 32:9.

Destiné aux joueurs, il offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz et supporte la technologie FreeSync 2 d’AMD, laquelle élimine les effets de déchirement de l'image et les images saccadées, pour peu qu’il soit branché à une machine équipée d’une carte graphique AMD. Les possesseurs de cartes Nvidia devront attendre une hypothétique version G-Sync.



Idéal en jeu, le CHG90 peut être divisé et redimensionner son affichage pour s’agencer en plusieurs fenêtres et espaces de travail ou de jeu. Équipé d’un DisplayPort, un mini-DisplayPort, 2 HDMI, un port 3,5 mm et 3 USB 3.0, il est actuellement disponible en précommande pour 1499 $. Il sera livré dès cet été. A noter qu’il existe une version plus compacte et moins onéreuse. Le CHG70 existe ainsi en 27 pouces et 32 pouces pour 599 et 699 $.