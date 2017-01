Des écouteurs sans fil pour le Galaxy S8 ?

La rumeur concernant le retrait de la prise jack de 3.5 mm étant encore incertaine, mais il se pourrait que d’autres éléments viennent renforcer cette hypothèse. En effet il semblerait que tout comme l’iPhone 7, le Galaxy S8 se soit séparé de la prise audio analogique. Et pour étayer ces allégations, on rapporte à présent que Samsung devrait lancer des écouteurs sans fils intra-auriculaires en même temps que son smartphone porte étendard. On ne sait pas vraiment si ces écouteurs seront vendus séparément, fournis avec le S8 ou même les deux.



Très peu d'informations ont filtré sur ces écouteurs. Sont-ils sans fil comme les Gear Icon X ? Sont-ils plus simplement une nouvelle version de ces écouteurs ? L’acquisition récente de Harman par Samsung complique encore un peu plus l'analyse puisque Samsung pourrait pour l'occasion utiliser des technologies de sa nouvelle compagnie.



Ainsi même si cette rumeur ne suggère pas directement la disparition du port Jack du Galaxy S8, il y a de fortes chances pour que les deux infos soient liées et que l’entreprise coréenne décide de lancer ses nouveaux appareils audio en même temps que son produit mobile le plus important pour 2017.