Samsung : le Galaxy S8 ne sera pas présenté au MWC

Cela fait trois années de suite que Samsung présente son nouveau Galaxy S lors du Mobile World Congress. Toutefois, il semblerait que cette année le fabricant coréen fasse une exception à la règle. Malheureusement, le prochain smartphone de la marque ne sera pas présent à l’événement.



C’est aujourd’hui confirmé par Samsung, vous ne pourrez pas apercevoir le prochain Galaxy S8 au MWC qui se tiendra le mois prochain à Barcelone. On ignore encore quand le Galaxy S8 sera officiellement dévoilé. En effet, Samsung n’a donné aucune information à ce sujet. Le constructeur aurait préféré prendre son temps et ne pas précipiter la sortie de son smartphone. Après le scandale industriel du Galaxy note 7, il est en effet préférable pour Samsung de tester le plus possible les batteries du Galaxy S8. La société vient récemment de présenter son rapport qui met en cause les batteries dans les différentes explosions.

>>>>>>> Lire aussi : Galaxy X : le smartphone pliable de Samsung prévu pour la fin de l'année?