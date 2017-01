Galaxy A3, A5, A7 : on sait tout ou presque des nouveaux smartphones de Samsung

Suite à de nombreuses fuites dans les derniers jours de 2016, Samsung s’est résolu à avancer la présentation de la version 2017 de sa gamme Galaxy A. En rumeur depuis plusieurs mois, ils sont très attendus, notamment l’A5 dont la version 2016 demeure l’une des plus belles réussites de l’an passé.

L’apparence de ces Galaxy A3, A5 et A7 diffère assez peu de celle du cru 2016. Néanmoins, on note une amélioration des contours qui ont été remodelés. Plus arrondis, ils semblent faciliter la préhension. Les trois appareils sont certifiés IP68, à savoir qu’ils peuvent être immergés dans l’eau et qu’ils sont également imperméables à la poussière. Si Samsung n’a pas franchi le pas de la suppression de la prise casque, il consent à abandonner le microUSB pour un port USB-C.



Côté configuration, chaque modèle à ses spécificités. On ouvre le bal avec l’entrée de gamme. Le Galaxy A3 tient cette place. Il est équipé d’une dalle Super Amoled de 4,7 pouces. Simplement HD (1280 x 800 pixels), elle est animée par un processeur octocore cadencé à 1,6 GHz et 2 Go de mémoire vive. 16 Go de stockage sont disponibles et extensibles via microSD. La partie photo est dévolue à un capteur principal de 13 mégapixels. Sa batterie est de 2350 mAh.

Les différences entre les A5 et A7 sont plus ténues. Ils partagent le même processeur, toujours un octocore, mais cadencé à 1,9 Ghz. 3 Go de RAM viennent l’appuyer. Le stockage est revu à la hausse avec 32 Go de base, extensible via microSD. Le capteur photo est également amélioré avec 16 mégapixels.



C’est sur la taille que l’on distingue les deux modèles. De 5,2 pouces pour le Galaxy A5, on passe à 5,7 pouces pour l’A7 (tous deux sont en 1920 x 1080 pixels). La batterie est dimensionnée en conséquence : 3000 mAh pour l’A5 et 3600 mAh pour l’A7.



Samsung achève sa présentation avec les prix de deux des trois Galaxy A. Il faudra compter 329 € pour l’A3 2017 et 429 € pour l’A5 2017. Seul l’A7 demeure encore sans prix, mais il est fort probable qu'il soit réservé au marché asiatique, à l'instar de son prédécesseur. Concernant la sortie de ses deux comparses sur sur le vieux continent, il faudrait tabler sur février.

>>> Lire : Comparatif : quels sont les meilleurs smartphones ?