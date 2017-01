Samsung : c'est sûr, il y aura bien un Galaxy Note 8

Si la marque « Galaxy Note » est désormais synonyme de « smartphone qui prend feu tout seul » chez beaucoup de consommateurs, Samsung n'aurait visiblement pas dit son dernier mot et souhaite continuer à l'exploiter pour son prochain appareil.



Après les déboires qu'a connus le Galaxy Note 7, on aurait pu croire que Samsung allait abandonner la marque et proposer un nouvel appareil « rebrandé ». Il n'en est rien. Selon une information obtenue par Cnet, Samsung envisage de continuer à utiliser la dénomination de Galaxy Note pour sa gamme de smartphones grande taille. Il faut donc bien s'attendre à un Galaxy Note 8. S'il s'agissait surtout d'une rumeur il y a quelques semaines, c'est lors d'un entretien avec D.J. Koh, responsable de la division mobile chez Samsung, que l'information a été confirmée. « Je vais revenir avec un Note 8, meilleur, plus sûr et plus innovant », a ainsi déclaré le principal intéressé.



On ignore bien évidemment quand le constructeur coréen compte présenter son nouvel appareil. Entre temps, Samsung lancera de toute façon son S8, mais qui ne sera pas présenté au MWC. Samsung devra désormais tester tous ses nouveaux sous toutes les coutures avant de les commercialiser, notamment à l'aide de la nouvelle batterie de tests annoncés par l'entreprise hier.



