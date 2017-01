Samsung pourrait bien sortir un Galaxy Note 8

Le Galaxy Note 7, sorti l'été dernier, a rapidement été retiré des ventes

Selon les informations du site Business Korea, Samsung proposera bel et bien un futur Galaxy Note 8, malgré le désastre du dernier modèle. Plus encore, il devrait être équipé d’un écran 4K.

Alors que tout le monde ou presque s’attendait à ce que Samsung abandonne la marque Note après l’échec du Galaxy Note 7, retiré de la vente quelques semaines après sa mise en vente en raison d’explosions, il semble que ce ne soit pas le cas. En effet, d’après le site économique coréen Business Korea, le constructeur travaillerait déjà sur un successeur au Galaxy Note 7. « Samsung prévoit de sortir son Galaxy Note 8 au second semestre, près un lancement des S8 et S8 Edge en avril. Malgré le fiasco du Note 7 l’an dernier, l’entreprise a décidé de ne pas abandonner sa marque Note », affirme ainsi Korea Business.

Le site coréen en profite pour rapporter certaines informations glanées au sujet des caractéristiques de ce futur Note 8. On apprend ainsi qu’il serait équipé d’un écran 4K afin de « permettre des fonctions avancées en termes de réalité virtuelle ». L’appareil serait ainsi compatible avec les casques Gear VR de Samsung. Par ailleurs, le Note 8 devrait être doté de fonctions plus avancées pour le stylet et d’un nouvel assistant personnel, baptisé Bixby, à la manière de Google Assistant, Apple Siri, Microsoft Cortana ou Amazon Alexa.

Le Samsung Galaxy Note 8 devrait être présenté d’ici la rentrée de septembre. D’ici là, le constructeur japonais devra présenter les résultats de son enquête au sujet du Galaxy Note 7 afin de révéler publiquement les causes des explosions de batterie qui ont mené le smartphone à sa perte.