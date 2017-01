Samsung : après le Note 7, au tour du S7 de faire face aux galères

Si Samsung tente par tous les moyens de faire oublier la désastreuse histoire de son Note 7, voilà qu'un autre problème est train d'entacher la réputation du constructeur coréen. Cette fois, c'est le Galaxy S7 qui en prend pour son grade, notamment pour un gros bug d'affichage.



De nombreux utilisateurs du S7 se plaignent depuis quelques temps d'un problème d'affichage sur leur appareil : une ligne violette traverse tout l'écran et aucune manipulation ne permet de la faire disparaître. Samsung a finalement réagi et a répondu directement aux consommateurs qui l'ont contacté : la résolution du problème nécessite un changement d'écran. Il s'agit donc davantage d'un ennui matériel que d'un problème logiciel. Une mise à jour du firmware n'aurait donc rien résolu.



La ligne violette s'affiche après que le smartphone a subi un choc. En revanche, son apparition n'est pas immédiat. Il existe deux astuces permettant de la faire disparaître, mais elles ne sont que temporaires. L'unique moyen pour la supprimer de manière permanente est de renvoyer le smartphone au SAV en usant de la garantie. Samsung affirme que la réparation est gratuite pour le consommateur, tant que l'appareil est sous garantie et que l'écran n'a pas été endommagé.



