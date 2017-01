Le Galaxy S8 aurait bien une prise casque, finalement

Toujours pas annoncé officiellement par Samsung, le Galaxy S8 continue d’alimenter les rumeurs autour de ses fonctions et de ses nouveautés. Le prochain smartphone de Samsung pourrait donc finalement disposer d’une prise casque, selon The Guardian, et d’un support qui le transformerait en mini-ordinateur sous Android.

La présence de la prise casque sur le prochain smartphone de Samsung soulève bien des questions, puisque les informations du Guardian, qui cite des sources restées anonymes, contredisent les dernières rumeurs à ce sujet. Concernant le support, baptisé « DeX » (pour Desktop Extention), il permettrait donc de poser son smartphone et de le connecter à un clavier, un écran et d’autres périphériques, et ainsi l’utiliser comme un ordinateur classique.

Comme pour la précédente génération, le Galaxy S8 pourrait donc être disponible en deux tailles, entre 5 et 6 pouces, estime The Guardian. Le smartphone pourrait retrouver son écran sans bord, et bénéficierait d’un scanner de l’iris pour identifier ses utilisateurs. Dans cette veine, Samsung aurait déplacé le capteur d’empreinte digitale sur le dos du téléphone, permettant de supprimer le bouton en façade.

À l’intérieur, on trouverait donc un processeur Snapdragon 835, un lecteur de cartes microSD, un port USB-C ainsi que 64 Go de stockage interne.

Rappelons que l’annonce du Galaxy S8 n’est pas attendue avant le mois de mars prochain, pour des livraisons qui commenceraient en avril.