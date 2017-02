Samsung Galaxy S8 : un rendu 3D le montre sous tous les angles

Samsung Galaxy S8, rendu 3D

Les récentes fuites autour du Galaxy S8 nous ont déjà permis d’avoir une idée assez précise de ce à quoi le prochain smartphone de Samsung devrait ressembler. Aujourd’hui, c’est un rendu 3D du smartphone qui vient d’apparaître sur le Net, et qui nous permet d’avoir une meilleure idée de son design.

Le résultat est donc une vidéo de 20 secondes dans laquelle nous pouvons admirer le smartphone dans ses deux déclinaisons : le Galaxy S8 et le Galaxy S8 Plus. Les infos proviennent du très bien informé OnLeaks, déjà à l’origine des différentes fuites autour du prochain téléphone du constructeur sud-coréen. On y voit notamment l’écran incurvé qui équiperait les deux tailles de l’appareil, ainsi que la prise casque et le port USB-C, de même que le capteur d’empreinte digitale au dos du téléphone.

Rappelons que le Samsung Galaxy S8, dont l’annonce ne sera pas faite au cours du MWC 2017 fin février, devrait embarquer un processeur Snapdragon 835, un capteur photon de 12 mégapixels au dos et un scanner d’iris en plus du capteur d’empreintes digitales. Le smartphone se déclinerait en deux tailles, 5,7 à 5,8 pouces pour le Galaxy S8, et 6,1 à 6,2 pouces pour le Galaxy S8 Plus.