Samsung Galaxy S8 : une première photo de la version Active

Comme tous les ans, Samsung devrait prochainement lancer une version Active de son smartphone haut de gamme, le Galaxy S8. Une première photo est apparue la semaine dernière sur la toile.

La gamme Active de Samsung reprend les principales caractéristiques des smartphones hauts de gamme du constructeur avec généralement des caractéristiques techniques très proches des modèles classiques. Ces versions Active se veulent cependant bien plus résistantes aussi bien aux chocs qu’aux rayures, à l’immersion dans l’eau ou à la poussière. Comme pour le Galaxy S7 lancé l’an dernier, le Galaxy S8 devrait logiquement avoir droit à sa version Active.

Le 18 mai dernier, le site du consortium Wireless Power, qui gère le standard de recharge sans fil Qi, utilisé par Samsung sur le S8, a ainsi publié la page du Samsung Galaxy S8 Active. On peut y découvrir non seulement le numéro de version du smartphone, mais également un visuel de l’appareil en façade. Celui-ci semble reprendre le grand écran du Galaxy S8 avec des rebords très fins en haut et en bas du smartphone. Cependant, le S8 Active ne semble pas disposer de bords incurvés comme la version classique.

On devrait en savoir plus prochainement sur le Samsung Galaxy S8 Active. L’an dernier, le constructeur avait lancé le Galaxy S7 Active en juin, soit trois mois après la sortie du S7 classique.

