Samsung Galaxy S8 : Bixby répondra aux abonnés absents au lancement

L’une des principales nouveautés mises en avant par Samsung lors de la présentation de son Galaxy S8 est Bixby, son nouvel assistant vocal qui veut faire mieux que Siri, Cortana et autres Google Now. Malheureusement, cet assistant ne sera pas présent au lancement du smartphone, annonce le constructeur coréen.

Nous avions appris dans un premier temps que Bixby ne serait pas disponible tout de suite en Europe, Samsung ayant indiqué récemment que son assistant ne se montrerait pas avant cet automne dans certains pays du Vieux Continent. En outre, l’Allemagne serait le premier pays à en profiter, pour le quatrième trimestre 2017, selon une FAQ publiée sur un site de Samsung qui a depuis été supprimée.



>>>Lire : Samsung Galaxy S8 et S8+ : tout savoir sur le smartphone star

Le constructeur ne s’est pas épanché sur ce retard européen, mais en a en revanche confirmé un autre : les USA non plus n’auront pas Bixby dès la sortie du S8. Eux devront toutefois attendre un peu moins que les Européens, puisque Samsung promet une arrivée « plus tard au printemps », soit avant le mois de juillet.

Il semblerait donc que la Corée du Sud soit le seul pays à pouvoir profiter de Bixby sur Galaxy S8 dès la fin du mois d’avril, Samsung étant probablement occupé à travailler sur une traduction correcte de son assistant vocal pour les autres marchés.



>>>Lire : Samsung Galaxy S8 : les 10 fonctionnalités qui vont faire la différence