Samsung va empêcher les utilisateurs du Galaxy S8 de personnaliser le bouton Bixby

Pour le lancement de son nouveau smartphone Galaxy S8, Samsung a également présenté le bouton Bixby qui permet de lancer un assistant vocal personnel doté de l’intelligence artificielle. Toutefois, devant l’idée de plusieurs utilisateurs de pouvoir changer ses fonctions en l’utilisant, Samsung annonce avoir fait le nécessaire pour que cela ne soit pas possible. Selon plusieurs sources, il apparaissait possible via une application tierce de modifier ce que Bixby peut effectuer comme actions. Par exemple, au lieu de lancer l’assistant, il serait possible de lancer l’assistant Google, activer la caméra ou tout simplement ouvrir n’importe quelle application.



Selon un rapport de XDA Developers, une mise à jour du firmware de Samsung rendrait impossibles ces modifications afin que le bouton ne puisse être dédié qu’à Bixby sur le Galaxy S8. Toutefois, le smartphone n’est pour le moment pas encore commercialisé mais Samsung compte prendre les devants pour éviter toutes tentatives de personnalisation de son bouton.



Pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser Bixby, il sera possible de le faire disparaître de la gauche de l’écran de votre téléphone mais il ne sera toutefois pas possible de le désinstaller complètement du système. Il reste à savoir si Bixby sera aussi efficace que Siri ou Google Assistant.