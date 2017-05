Samsung Galaxy S8 vs iPhone 7 : le match de l'année

Chaque année le match des smartphones oppose Apple à Samsung. Cette année ne déroge pas à la règle et ce sont donc l’iPhone 7 et le Galaxy S8 qui se partagent la tête d’affiche de ce duel au sommet des smartphones. Dans la catégorie poids lourd, traduisez phablettes, leurs versions grand format iPhone 7 Plus et Galaxy S8+ se donnent aussi rendez-vous.

Le Galaxy S8, sorti six mois plus tard et bénéficiant du dernier processeur Snapdragon 835 bénéficie-t-il d’une avance aussi importante que sa fiche technique le laisse penser ? Quant à l’autonomie et à la photo, les écarts de performance existent-ils ? Nous avons organisé ce double duel entre Apple et Samsung et leur quatre smartphones stars. Et aujourd’hui nous le complétons avec des vidéos pour illustrer chaque aspect du match et notamment les performances réelles des smartphones. Place au duel !





Lequel est le plus rapide ?

Depuis la sortie du Galaxy S8, nos collègues de Tom’s Guide.com ont réalisé trois vidéos comparant les performances du Samsung Galaxy S8 et de l’iPhone 7. Dans les trois cas, il s’agit de tests de rapidité, le meilleur smartphone étant alors celui qui parvient à effectuer différentes tâches le plus rapidement possible.

Ainsi, la première vidéo concerne l’ouverture de toute une série d’applications, les mêmes sur les deux smartphones allant de Super Mario Run à Netflix en passant par Twitter, Clash Royal ou Pokémon Go. A chaque fois, une fois l’écran de chargement de l’application passé, on revient sur l’écran d’accueil pour passer à l’application suivante. Un test réalisé deux fois afin de s’assurer d’une vitesse moyenne. On réalise ainsi que dans ce cadre, le Samsung Galaxy S8 est globalement plus fluide avec une vitesse moyenne de 1 minute et 21 secondes, tandis que l’iPhone, sur les deux essais, parvient à une moyenne de 1 minute et 28 secondes.

Deuxième exemple, le rendu d’une vidéo sur l’application de montage Adobe Premiere Clip. L’idée est alors de mesurer le temps pris par chacun des smartphones pour exporter une même vidéo montée sur l’application. On peut alors voir que la durée du rendu sur iPhone 7 n’est que de 1 minute et 33 secondes, quand le Samsung Galaxy S8 met plus de 9 minutes. Une différence qui peut notamment s’expliquer par des différences de fonctionnement sur les versions Android et iOS de l’application. Rien n’indique en effet que les deux versions fassent appel aux mêmes ressources sur les deux systèmes.

Enfin, le dernier exemple concerne le rendu d’une vidéo sur une autre application de montage, concurrente d’Adobe Premiere Clip, VideoShop. On retrouve là aussi une grande disparité de résultats à l’avantage du smartphone d’Apple, qui parvient à exporter la vidéo en 1 minute et 19 secondes, tandis que le Galaxy S8 met 7 minutes et 25 secondes.

Qui a le meilleur design ?



Si vous êtes tombé dans un sommeil profond depuis la sortie de l'iPhone 6 en 2014, et avez par conséquent manqué la venue de l'iPhone 7, retenez que le dernier né d'Apple a connu malgré tout quelques changements cosmétiques. L'iPhone 7 a vu l'introduction d'un bouton d'accueil haptique, de l'étanchéité et de nouvelles couleurs, y compris deux nuances de noir. Mais au premier coup d'oeil, l'iPhone 7 d'Apple ne semble pas si différent de la génération précédente.







Impossible de formuler une telle remarque à l'égard du Galaxy S8 de Samsung. L'écran Infinity du téléphone s'étend d'une extrémité à l'autre, et c'est véritablement l'un des points forts de l'appareil. Le bouton physique a été remplacé par un bouton virtuel avec pression haptique et rétroactive. Le seul point sensible reste, comme nous l'avions déjà noté dans notre première prise en main, la position du capteur d'empreinte digitale. Situé à l'arrière de l'appareil, il est localisé un peu trop près du capteur photo. Gare aux traces de doigt sur la lentille capteur photo, donc.

>> Samsung Galaxy S8 : première prise en main



Comme vous pouvez l'imaginer, la taille d'écran du Galaxy S8 est plus grande que celle de l'iPhone 7. D'un côté, le smartphone de Samsung mesure 14,99 x 6,9 x 0,76 cm, quand celui d'Apple fait 13,83 x 6,17 x 0,71 cm. Le S8 est un peu plus lourd également, puisqu'il pèse 156 grammes, contre 138 pour l'iPhone 7.

En revanche, même si le S8+ est plus grand que l'iPhone 7 Plus, il est un peu plus élancé et profite de la même épaisseur, tandis que son poids est moindre (173 contre 188 grammes).



Avantage : Galaxy S8

Qui profite de la meilleure qualité d'affichage ?



La technologie OLED a longtemps procuré un net avantage aux appareils Samsung. Probablement parce qu'ils livrent des couleurs plus riches et de meilleurs angles de vision. Alors qu'en est-il cette fois avec les S8 et les S8+ ?



Le S8 dispose d'un écran de 5,8 pouces, tandis que le S8 + élargit les choses à 6,2 pouces. Malgré cette différence de taille, les deux téléphones Samsung offrent tous deux la même définition en quad-HD + (2960 x 1440 pixels).

À côté, les smartphones d'Apple font pâle figure : l'iPhone 7 dispose d'une définition de 1334 x 750 pixels pour 4,7 pouces, tandis que l'iPhone 7 Plus plafonne seulement à 1920 x 1080 pixels pour 5,5 pouces. Enfin, tous deux utilisent une technologie LCD.



Le ratio est également différent. Alors que les iPhone offrent tous deux un format traditionnel en 16:9, les nouveaux modèles des Galaxy disposent quant à eux d'un rapport de 18,5:9. Comme avec le LG G6, ce petit changement procure une meilleure expérience cinéma quand on regarde des vidéos, et rend l'utilisation à une main un peu plus confortable.

Enfin, dernière différence notable entre les S8 et les iPhone 7 en matière d'affichage : les appareils de Samsung prennent désormais en charge le contenu HDR, ce qui rend les couleurs plus vives sur un S8... À condition bien évidemment de regarder des vidéos compatibles HDR (il n'en existe pas encore beaucoup, mais ça commence à se répandre, notamment depuis que YouTube a introduit officiellement ce format en novembre dernier).



Avantage : Galaxy S8

Qui a le meilleur appareil photo ?



Samsung n'a apporté aucune amélioration matérielle sur le capteur arrière de son nouveau smartphone. LeS8 dispose de la même technologie à double pixel introduite avec le Galaxy S7, qui a permis d'imposer le smartphone en matière de photo l'an passé. Samsung a néanmoins travaillé sur quelques améliorations logicielles, qui amélioreront sensiblement la qualité d'image.

Cependant, du côté d'Apple, le changement a été plus radical avec l'iPhone 7 Plus, qui a vu l'introduction de deux capteurs l'automne dernier.En clair, cela signifie que si vous voulez un vrai zoom optique, mieux vaut vous se tourner du côté le téléphone d'Apple (ou le tout nouveau LG G6, qui dispose de cette fonctionnalité).





À l'avant des appareils concurrents, les choses sont plus différentes. Les deux S8 et S8+ profitent désormais d'une caméra de 8 Mpx, se substituant aux 5 Mpx des S7 de l'an passé. Les iPhone 7 et 7 Plus ont quant à eux un capteur de 7 Mpx, mais il n'y pas que le nombre de mégapixels qui est en jeu : Samsung a également ajouté l'autofocus intelligent aux capteurs avant de ses téléphones.

Avantage : égalité

Qui offre les meilleures performances ?

Le chipset A10 Fusion, qui propulse à la fois l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus, continue d'être l'un des processeurs mobiles les plus puissants du moment. Jusqu'à ce que le Kirin 960 d'Huawei débarque, l'iPhone 7 Plus a toujours enregistré les meilleurs résultats de benchmarks que nous avons enregistrés.



En revanche, nous nous attendons à ce que le S8 donne du fil à retordre à l'iPhone, car il dispose de la dernière plate-forme mobile haut de gamme de Qualcomm : un Snapdragon 835. Nous n'avons pas encore pu soumettre le S8 à nos batteries de tests complets. Néanmoins, nous avons pu éprouver le Snapdragon 835 à l'aide d'un smartphone Qualcomm de référence. Lors de nos tests sous Geekbench 4, le Snapdragon 835 a dépassé l'iPhone 7 Plus en mode multicoeur, mais s'est fait distancer par l'appareil d'Apple en mode monocoeur.





Les Galaxy S8 et S8 + disposent tous deux 4 Go de RAM et 64 Go de stockage à bord.C'est le double de ce que le modèle de base de l'iPhone 7 offre à la fois en termes de mémoire et de capacité de stockage. Même l'iPhone 7 Plus, avec ses 3 Go de RAM, ne peut rivaliser (rappelons néanmoins qu'Apple ne divulgue pas officiellement la quantité de RAM livrée avec ses téléphones, de sorte que ce nombre est basé sur ce qui a été découvert par celles et ceux qui ont démonté l'iPhone).



En ce qui concerne l'autonomie, les iPhone 7 et 7 Plus avaient enterré les Galaxy S7 et S7 Edge sortis l'an passé. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour se prononcer pour les S8 et S8+, mais on peut espérer que les S8 et surtout le S8+, avec sa batterie de 3.500 mAh, fassent mieux que leurs prédécesseurs. Autre avantage : le Snapdragon 835 est censé disposer d'une gestion plus efficace de l'alimentation, ce qui offrirait une nette avancée pour la durée de vie de la batterie des S8 et S8+.

Avantage : il est encore trop tôt pour se prononcer

Qui a le meilleur assistant ?

Siri n'est plus seule challenger des assistants : Samsung a mis au point son propre assistant numérique, appelé Bixby. Celui-ci est disponible au sein du Galaxy S8, qui profite pour l'occasion d'un bouton physique sur le côté du téléphone dédié donc à invoquer l'assistant.





Bixby n'est pas qu'un simple assistant. Samsung le décrit comme étant conçu pour répondre à des tâches où il est plus logique de parler que de taper du texte ou de tapoter sur son smartphone. Changer la luminosité de l'écran de son téléphone, par exemple. Au lancement de l'appareil, l'assistant est capable de gérer 15 000 tâches. La fonction Bixby Vision, qui fournit des informations contextuelles lorsque vous pointez votre caméra S8 vers un objet, semble plus sophistiquée que tout ce que Siri peut faire.



Cela dit, Apple a toujours fait de gros efforts pour améliorer son assistant vocal. Siri a d'ailleurs profité de quelques avancés sous iOS 10 à l'automne dernier. Des tests plus approfondis sont donc nécessaires pour réellement se prononcer.

Avantage : il est encore trop tôt pour se prononcer



Qui a les meilleures fonctionnalités supplémentaires ?

Samsung semble enfin rattrapé son retard avec son application Samsung Connect App, qui est intégrée au Galaxy S8. L'application vous permet de contrôler les appareils connectés de votre domicile à partir de votre téléphone, de la même manière que l'application Home d'iOS 10 transforme votre iPhone en un centre de contrôle à domicile intelligent.



Cependant, Samsung dispose d'une carte dans sa manche, qu'Apple n'a pas. Le dock DeX destiné au S8 vous permet d'utiliser votre smartphone comme un PC portable.Branchez le S8 dans le connecteur USB-C du DeX, et vous pouvez accéder à une interface de type bureau sur un moniteur connecté.Vous pourrez même accéder à des applications tierces optimisées pour le dock DeX, telles que Microsoft Office et Adobe Lightroom. Potentiellement, il s'agit d'une option plus puissante et intéressante que la fonctionnalité de continuité des iPhone et Mac.

Avantage: Galaxy S8

Qui a le meilleur prix ?



L'iPhone 7 dans sa version de base s'affichant à 769 euros, il est indéniable qu'il est moins cher que le Galaxy S8 et ses 809 euros. Rappelons néanmoins que, si l'iPhone 7 est moins onéreux, c'est surtout parce que le modèle de base ne dispose que de 32 Go. Il faut en effet compter 879 euros pour 128 Go, et 989 euros pour 256 Go.

Du côté des Galaxy S8+ et iPhone 7+, c'est l'égalité parfaite : tous deux s'affichent en effet à 909 euros. Sauf que là encore, l'iPhone 7 Plus ne dispose que de 32 Go dans sa version de base. Pour disposer d'un peu plus d'espace, il faut investir 1019 euros (128 Go) ou 1129 euros (256 Go).

En conclusion, l'iPhone 7 peut paraître un peu moins onéreux que le S8, mais ne nous y trompons pas : il est tout aussi cher, voire davantage dans le cas du 7 Plus, que les appareils concurrents de Samsung. Le prix ne joue donc pas en la faveur de l'iPhone 7.



Avantage: Galaxy S8



Alors, c'est qui le meilleur ?



Malgré toutes ces différences en termes de spécifications matérielles et de fonctionnalités, votre choix entre le Galaxy S8 et iPhone 7 (ou le S8 + et le 7 Plus, d'ailleurs) sera probablement établi en fonction des mérites de leur système d'exploitation.Si vous êtes fan d'Android, un double capteur à l'arrière de l'iPhone 7 Plus ne devrait probablement pas vous convaincre d'acheter un appareil iOS, tout comme il est peu probable que l'assistant Bixby persuade un partisan d'iOS à quitter l'iPhone pour le Galaxy S8.

Mais pour conclure, il est certain que Samsung donne le ton avec son nouvel appareil. Le constructeur coréen franchit un nouveau cap dans l'ère des smartphones, et Apple va désormais retrousser ses manches pour faire aussi bien avec son futur iPhone 8.

Photos du Galaxy S8 par Sam Rutherford / photos de l'iPhone 7 par Jeremy Lips