Samsung Galaxy S8 : un problème d’écran qui rougit

Les premiers acheteurs du Galaxy S8 de Samsung devraient recevoir leur nouveau téléphone dès cette semaine, mais déjà quelques premiers modèles semblent être en proie à un problème concernant l’écran. Certains des premiers utilisateurs coréens ont rapporté des problèmes d’écran qui tirent un peu trop vers le rouge.

Le problème a été signalé en ce début de semaine par le Korea Herald et montre, photo à l’appui, que certains modèles du Galaxy S8 et S8+ affichent en effet une teinte un peu trop rouge. De plus en plus d’utilisateurs rapportent l’apparition de ce problème sur les réseaux sociaux en Corée du Sud, au point de déclencher de nombreuses discussions dans lesquelles de nouveaux acheteurs se demandent s’ils sont eux aussi concernés.



>>>Lire : Samsung Galaxy S8 : première prise en main

Difficile de savoir pour l’instant quelle est la proportion de smartphones touchés par ce problème d’écran, mais Samsung n’a pas perdu de temps et a déjà réagi publiquement : « il ne s’agit pas d’un problème de qualité, et cela peut être ajusté sur le téléphone lui-même », indique le constructeur, invitant donc ses utilisateurs à vérifier que les réglages ne sont pas faussés. « Si les couleurs semblent toujours être trop rouges, les clients peuvent obtenir un échange auprès de nos services ».