Bixby : l'assistant IA pour toutes les applis du Galaxy S8 ?

Plus tôt dans l’année, Samsung a fait l’acquisition de Viv, un programme d’assistant avec une intelligence artificielle faite par les développeurs de Siri. Le Galaxy S8 est attendu comme étant le premier smartphone avec cet assistant intelligent pré intégré. Renommé, Bixby, ce nouvel outil utilisant le programme Viv, serait implanté sur toutes les applications d’origine du Samsung Galaxy S8. Une interface aménagée et un design identique pour toutes les applis permettrait à l’utilisateur d’avoir accès à plusieurs notifications et paramètres grâce à une barre de tâche propre à cet assistant.

Bixby : un peu plus loin dans l'IA ?

Bixby serait en mesure de donner des réponses et interagir avec son propriétaire en se basant sur un contexte donné. Il serait, par exemple, tout à fait possible d’ouvrir son album photo et de demander à l’intelligence artificielle de sélectionner uniquement celles prises sur une plage.



Mais ce qui différencie cette Intelligence Artificielle de celles des entreprises concurrentes, déjà capable d’accomplir ce genre de tâches, c’est sa capacité à apprendre. La prochaine IA de Samsung sera ouverte aux utilisateurs comme aux développeurs. Avec un accompagnement préalable, Bixby pourra s’adapter aux besoins de son utilisateur, comprendre ses goûts et préférences, en quelque sorte il pourra personnaliser sa “réflexion” selon la personne qui le commande.



Cette nouvelle acquisition par le géant coréen de la téléphonie mobile, permettra aussi de remplacer la S Voice, son IA actuelle, qui commençait à être dépassée. Même si tout est encore un peu flou, il se pourrait que leur nouvelle IA devienne prometteuse et profite aux concepteurs de Galaxy. D’ailleurs le média Sam’s mobile ouvre une question, celle de savoir comment Google, qui investit de plus en plus dans le développement d’assistants intelligents, réagira face au nouveau programme auxiliaire de son partenaire en téléphonie.