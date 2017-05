Plus de 30 astuces pour exploiter à fond son Galaxy S8

Disponibles en France depuis moins d'une semaine, les Galaxy S8 et S8+ sont de véritables petits bijoux de condensé technologique. Bords incurvés, processeur ultra-puissant, capteur photo 12 Mpx performant, capteur d'empreinte et d'iris, reconnaissance faciale... Le smartphone dispose d'une panoplie impressionnante d'atouts, qui en font la nouvelle référence en matière de smartphone Android. Si vous voulez maîtriser votre smartphone à 100%, nous avons rassemblé plus d'une trentaine de trucs et astuces dédiés au smartphone de Samsung et vous les présentons dans notre grand dossier quotidien.

>> Samsung Galaxy S8 et S8+ : le top des trucs et astuces