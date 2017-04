Samsung redresse la barre grâce aux ventes du Galaxy S8

Le fiasco et scandale qu’a connu le Galaxy Note 7 à cause de sa batterie semblerait être déjà oublié auprès des consommateurs, si l’on en croit les chiffres publiés concernant les précommandes des nouveaux Galaxy S8 et S8+ de Samsung. Ces deux nouveaux modèles sous Android pourraient même battre des records de vente si l’on en s'en tient au communiqué de la firme coréenne.



Samsung en effet vient d’annoncer que, rien qu’aux États-Unis, les précommandes des Galaxy S8 et S8+ seraient en hausse avec un pourcentage de progression à deux chiffres, sans toutefois donner plus de précisions. On sait en revanche que c’est le Galaxy S8+ qui serait le plus choisi entre les deux modèles.



En Corée du Sud, les précommandes des Galaxy S8 et S8+ auraient même déjà battu tous les records avec une estimation de 550 000 appareils réservés rien que les 7 et 8 avril. Ce nombre représenterait une progression de 5,5 fois plus de précommandes que son prédécesseur Galaxy S7.



Suite aux déboires commerciaux rencontrés par le Galaxy Note 7, Samsung a mené d’importantes actions marketing, afin de promouvoir la fiabilité de ses nouveaux appareils. Des opérateurs ont même proposé des accessoires gratuits pour la précommande d’un Galaxy S8 ou S8+, tandis que des développeurs ont insisté sur le fait que leurs titres se joueraient mieux sur ces nouveaux appareils. L'épisode du Note 7 serait-il définitivement oublié dans la conscience collective...?