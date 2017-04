Galaxy S8+ : que vaut le smartphone grande taille de Samsung ?

Lancé officiellement il y a presque un mois aux États-Unis, les Galaxy S8 et S8+ sont désormais disponibles un peu partout en France. Entre les deux modèles, 0,4" de différence, mais également une batterie plus puissante, et un prix tiré vers le haut. Le Galaxy S8+ vaut-il réellement les quelques 909 euros qu'il faut investir, ou peut-on se contenter du S8 ? Après avoir testé le S8, la rédaction s'est donc logiquement intéressée au cas de son grand-frère.



[Test] Samsung Galaxy S8+ : la taille, ça compte (et ça se paie cher)