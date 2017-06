Samsung préparerait le lancement de la Galaxy Tab Active 2

Trois ans après le lancement de la première Galaxy Tab Active, Samsung a décidé de récidiver avec un nouveau modèle. Le géant sud-coréen préparerait une nouvelle version de sa tablette renforcée, la Galaxy Tab Active 2.

D’après un nouveau rapport, Samsung serait en train de travailler sur la conception de sa nouvelle tablette renforcée. La compagnie proposera deux versions, une avec les références SM-T390 et une autre avec SM_T395. Tout comme pour son prédécesseur, la Galaxy Tab Active 2 sera disponible soit avec la Wifi uniquement soit avec la Wifi et la 4G LTE à la fois.



On ne connaît pas davantage les spécificités techniques de la nouvelle tablette mais elle devrait être destinée aux marchés européens et à l'Amérique Latine. On ignore également la date de disponibilité de la Galaxy Tab Active 2 mais des informations supplémentaires seraient attendues pour les jours qui viennent.



