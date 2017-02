Samsung : une Galaxy Tab S3 présentée au Mobile World Congress ?

Alors que l’on pensait que Samsung ne tiendrait pas de conférence pour un nouveau produit à la fin du mois à Barcelone, lors du Mobile World Congress, le constructeur coréen a finalement envoyé une invitation pour présenter probablement sa nouvelle tablette Galaxy Tab S3.

Si Samsung ne devrait pas présenter son nouveau Galaxy S8 à Barcelone, mais au mois de mars, cela ne signifie pas pour autant que le constructeur sera absent du Mobile World Congress. Ce mercredi, le constructeur a en effet confirmé qu’il serait bel et bien sur place à travers une invitation envoyée à la presse américaine. On y apprend ainsi qu’une conférence Samsung aura lieu le dimanche 26 février en fin de journée après les présentations de LG, Huawei et Lenovo.

L’invitation laisse également entrevoir le produit qui devrait être présenté sur place : une nouvelle tablette. Il devrait s’agit, selon toutes probabilités, de la nouvelle Galaxy Tab S3, puisqu’on distingue un bouton d’accueil, sans doute supprimé sur le futur Galaxy S8. Cette future tablette, qui succéderait à la Tab S2 de 2015, bénéficierait d’un capteur d’empreintes digitales, d’un écran 9,7 pouces affichant 2048 pixels par 1356, d’un processeur Snapdragon 820 et de 4 Go de mémoire vive.

Il faudra patienter jusqu’au 26 février prochain pour en découvrir davantage sur cette future Samsung Galaxy Tab S3.