La Samsung Galaxy Tab S3 pourrait embarquer un stylet et un clavier détachable

De nombreuses rumeurs ont annoncé que Samsung préparait une nouvelle tablette : la Galaxy Tab S3. Dernière nouvelle en date, cette tablette pourrait bien venir avec un stylet et un clavier détachable. D’après SamMobile, Samsung préparerait des accessoires pour la Galaxy Tab S3. Parmi ces accessoires, on retrouverait donc un stylet ainsi qu’un clavier détachable.



Le stylet devrait être livré avec la tablette, mais aucun emplacement ne serait prévu, à l'image de l'iPad Pro. L’utilisateur devra donc s’assurer de ne jamais le perdre. Le stylet serait similaire au S Pen, mais il n’est pas encore très clair si la tablette offrira des fonctionnalités spécifiques ou s’il s’agirait d’un simple stylet. En ce qui concerne le clavier détachable, il devrait être proposé en option. Le clavier pourrait prendre la forme d’une coque de protection qui permet de transformer la tablette en .



Néanmoins, toutes ces informations sont à prendre avec du recul. Il faudra attendre la présentation officielle de Samsung le 26 février prochain pour avoir plus de détails.

