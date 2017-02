Samsung : une Galaxy TabPro S2 présentée au Mobile World Congress ?

Alors que Samsung ne devrait pas dévoiler de Galaxy S8 à Barcelone lors du Mobile World Congress, le constructeur coréen pourrait y présenter non pas une, mais deux tablettes.

S’il semble acquis que Samsung profitera du Mobile World Congress de Barcelone à la fin du mois pour présenter sa nouvelle tablette Galaxy Tab S3, le fabricant pourrait également avoir un second produit en réserve, la Galaxy TabPro S2. La commission américaine des communications (FCC) a en effet publié ce mardi des caractéristiques sur la tablette, comme l’a repéré le site spécialisé The Leaker.

Dans les documents de la FCC, si le nom de la Galaxy TabPro S2 n’apparaît pas, on peut cependant découvrir certaines caractéristiques techniques comme le processeur Intel Core i5 7200 qui devrait équiper la tablette, mais également les 4 Go de mémoire RAM, l’écran Amoled 12 pouces, les 128 Go de stockage ou la batterie de 5070 mAh.

La Galaxy TabPro S2 devrait succéder à la première TabPro S, dévoilée l’an dernier par Samsung. Il s’agissait d’une tablette destinée à un usage professionnel pour la prise de note et un usage bureautique. Elle était ainsi équipée du système d’exploitation Windows 10 ainsi qu’un clavier faisant office de cover afin de protéger l’écran lorsqu’elle est refermée.

La Samsung Galaxy TabPro S2 pourrait être présentée en même temps que la Galaxy Tab S3 à Barcelone. Le constructeur y tiendra en effet une conférence de presse le dimanche 26 février à partir de 19h.