Galaxy X : le smartphone pliable de Samsung prévu pour la fin de l'année ?

[MàJ du 05/01] Selon les informations d’un internaute chinois repris par le sérieux site spécialisé SamMobile, le smartphone à écran pliable de Samsung serait finalement prévu pour une sortie au second semestre de l’année. Alors que beaucoup l’attendaient durant le premier trimestre, il semblerait donc qu’il soit finalement repoussé. Pour rappel, le Galaxy X est un smartphone qui peut se refermer sur lui-même à l’aide d’un seul écran pliable. Une fois refermé, il aurait donc l’apparence d’un téléphone à clapet quand, ouvert, il ressemblerait à n’importe quel smartphone. Une performance rendue possible grâce aux écrans OLED souples que Samsung utilise déjà par exemple sur le Galaxy S7 Edge.

[Article du 10/11/16] Le mois dernier, Samsung a déposé un brevet auprès du bureau coréen de la propriété intellectuelle. Celui-ci dévoile des schémas et de nombreuses images d’un smartphone pliable prévu par le constructeur coréen pour l’an prochain.

Cela fait désormais plus d’un an que Samsung travaillerait sur un smartphone avec écran Amoled pliable. Le projet, d’abord connu sous le nom de Project Valley serait finalement prévu pour l’an prochain avec la présentation attendue du Samsung Galaxy X. Si aucune image du smartphone n’a pour l’instant été dévoilée, un nouveau brevet déposé en octobre auprès du bureau coréen de la propriété intellectuelle permet d’en apprendre davantage sur la conception de ce smartphone ainsi que son format.



Selon les images publiées par Samsung avec son brevet (PDF), le Galaxy X serait équipé d’un écran Amoled souple et pliable. Le smartphone en lui-même se présenterait de prime abord sous une forme classique, mais pourrait être plié grâce à une charnière assez semblable à ce que propose Microsoft sur son Surface Book. Une fois replié, le smartphone aurait ainsi la forme d’un smartphone à clapet, avec non pas deux écrans, mais un seul, replié sur lui-même.



Le Samsung Galaxy X pourrait être présenté au cours de l’année 2017. D’ici là, nul doute que de nouvelles informations feront l’objet de fuites, ainsi que d’éventuelles photographies.