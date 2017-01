Samsung rend ses montres connectées Gear compatibles avec iOS

Face à un secteur très concurrentiel, Samsung a décidé d’ouvrir ses montres Gear S2 et S3 à iOS. Cette ouverture permettra de toucher plus d’utilisateurs et apportera plus de flexibilité aux montres connectées de la marque. En lançant ses montres connectées, Samsung pensait bien faire en limitant la compatibilité avec ses propres smartphones. En effet, le fabricant coréen voulait inciter les utilisateurs à rester dans l’univers Samsung et à utiliser à la fois ses montres et ses smartphones les plus récents.



Néanmoins, face à un concurrent tel qu’Apple qui possède 47% des ventes de montres connectées, Samsung a rapidement vu ses ventes ralentir. C’est pourquoi la société veut désormais ouvrir ses montres Gear S2 et S3 au système d’exploitation iOS. Par cette nouvelle stratégie, Samsung compte bien gagner des clients en plus.



L’ouverture se fait de façon progressive. Actuellement seul le marché américain est concerné, mais Samsung assure que le déploiement international se fera dans les semaines à venir.

