[CES] Samsung s'intéresse aux gamers avec le Notebook Odyssey

Jusqu'à présent, on connaissait surtout Samsung pour ses PC portables dédiés à la bureautique ou au multimédia. Mais voilà que le géant coréen veut se concentrer sur un nouveau marché : celui des ordinateurs gamers. Et le Notebook Odyssey pourrait séduire plus d'un joueur par ses caractéristiques techniques et son design.



>> Acer, Asus, HP, Dell, Toshiba, MSI... tous les tests d’



Samsung a profité du CES, qui se déroule actuellement à Las Vegas, pour présenter son Notebook Odyssey. Tout de noir vêtu, mais pourvu d'un logo de touches rubescentes, ce PC portable s'adresse en priorité aux joueurs les plus acharnés. L'appareil sera disponible en deux tailles : 15,6 ou 17,3". La première version disposera d'une GeForce 1050 pour la partie graphique, tandis que la carte intégrée à la version 17,3" est encore inconnue. Dans les deux cas, on trouvera un Intel Core i7 de dernière génération. Côté mémoire, il sera possible de pousser la configuration jusqu'à 64 Go, et on pourra également disposer d'un espace de stockage sur SSD et disque dur classique traditionnel allant jusqu'à 2 To.



Côté refroidissement, les deux modèles profiteront d'un système baptisé HexaFlow Vent et développé par Samsung. La version 15,6" devrait peser 2,5 kg et mesurer 28,2 mm d'épaisseur, tandis qu'il faudra compter 3,7 kg pour l'édition 17,3" et 37,7 mm d'épaisseur. Aucune date de lancement n'a pour l'instant été annoncée, et on ignore également à quels prix les différents modèles du Notebook Odyssey s'afficheront.