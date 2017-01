[CES] Samsung : le Notebook 9 est un PC 13 ou 15 pouces ultra léger

La relation entre Samsung et les ordinateurs portables est assez sinueuse. Mais lorsque le géant coréen décide de s’en donner les moyens, souvent le résultat est au rendez-vous. Tel semble être le cas avec ce Notebook 9 annoncé lors d’une conférence plutôt mince en nouveautés au CES 2017.

Le Notebook 9 est annoncé comme le 13 pouces le plus léger du marché par Samsung. Et c’est vrai qu’avec ses 820 grammes il ne pèse pas bien lourd dans les mains. Mais la réussite de Samsung c’est d’avoir combiné ce poids plume sans faire de compromis sur la connectique, ce qui est très souvent le cas chez d’autres constructeurs qui visent la finesse. L’exemple le plus emblématique c’est la présence d’un port HDMI classique et de deux ports USB en plus d’un USB-C sur les flancs de la machine.

13 ou 15 pouces, toujours léger

La version 15 pouces offre les mêmes avantages avec, bien évidemment, un plus grand écran. Quant à la fiche technique, elle est aussi très correcte avec un processeur Intel Core i7 Kaby Lake, jusqu’à 8 Go de RAM en DDR4 et même la possibilité d’ajouter une carte graphique Nvidia 940MX dans une version légèrement alourdie du Notebook 9. Les prix des nouveaux PC portables Samsung débutent à 999€ pour la version 13 pouces et 1199€ pour le pendant 15 pouces. Livraisons prévues en février.



