Samsung renouvèle ses Notebook 9

Samsung vient tout juste de dévoiler ses nouvelles versions du Notebook 9 de 13 et 15 pouces. L’ se refait une beauté avec l’arrivée du dernier processeur d’Intel. Cette annonce arrive juste avant la Consumer Electronics Show en janvier 2017. Le principal changement sur ces nouveaux Notebook est l’introduction du processeur Kaby Lake de 7e génération d’Intel accompagné de 4, 8 ou 16 Go de RAM. Le Notebook 9 possède un espace de stockage de 128 Go avec une possibilité d’étendre jusqu’à 265 Go.



Niveau connectique, l’appareil est doté de deux ports USB 3.0, un port USB type-C, une sortie HDMI et un port Micro SD. Samsung propose avec son Notebook 9 une autonomie pouvant aller jusqu’à 7 heures. Par ailleurs, l’ordinateur portable s’est refait une beauté avec un nouveau châssis plus fin et un métal brossé argenté. Il présente également des touches de clavier plus grandes et plus espacées. Enfin, le Notebook 9 possède un lecteur d’empreinte digitale qui évite de taper son code à chaque fois.



On ignore pour l’instant le prix et la date de sortie du Notebook 9. De même, il n’est pas clair si Samsung compte cette fois-ci commercialiser l’appareil en Europe.

