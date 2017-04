Samsung : et maintenant, on passe à 4 bords incurvés

Si les Galaxy S8 et S8+ (et avant eux le Note Edge) ont de quoi étonner avec leurs bords incurvés et leur surface d'affichage, Samsung travaillerait déjà sur une version encore plus aboutie. Selon une information dévoilée par le site Etnews, le géant sud-coréen envisagerait un appareil à quatre bords incurvés.



Avec leurs deux bords incurvés, les S8 et S8+ profitent respectivement d'un ratio « taille d'écran / taille globale de l'appareil » de 83% et 84%, ce qui paraît déjà énorme. Mais Samsung ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et pourrait proposer d'ici quelque temps un appareil avec quatre bords incurvés. Dès lors, le smartphone profiterait d'un ratio d'affichage de 98%, du jamais vu pour un smartphone.



Samsung rencontrerait cependant des difficultés de fabrication. Le processus de laminage ne permettrait pas de rendre tactiles les quatre coins d'appareil. Par conséquent, ces coins seraient inutiles (pour l'instant), ce qui réduirait le ratio d'affichage. Les ingénieurs de ce nouveau smartphone vont donc devoir se retrousser les manches pour parvenir à un résultat concluant. Selon Etnews, Samsung compterait néanmoins présenter sa nouvelle technologie dès l'année prochaine.

