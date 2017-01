[CES] Samsung annonce une nouvelle gamme de TV QLED

Samsung a profité de sa conférence d’ouverture au CES 2017 pour annoncer sa nouvelle gamme de TV QLED. Il ne s’agit pas d’une faute de frappe : ces TV QLED (Q pour « Quantum Dot ») se déclineront en trois modèles : Q7, Q8 et Q9, et chercheront à concurrencer les TV OLED du rival LG, qui fait figure de leader dans le domaine.

Le but avoué pour Samsung est donc de proposer des couleurs proches de la perfection, avec une dalle 4K capable d’afficher 99% du standard colorimétrique DCI-P3, avec une luminosité qui culmine entre 1500 et 2000 nits selon le constructeur. Côté interface, les TV embarqueront le système maison de Samsung, Tizen OS, et on retrouve une version améliorée de l’indéboulonnable Smart Hub, qui pourra se connecter à un smartphone via une application dédiée, et permettre de partager du contenu entre les deux appareils.





Samsung n’a pas encore annoncé de prix pour ces nouvelles TV QLED, dont la taille ira de 49 à 85 pouces, et reste également vague sur la date de sortie, s’en tenant simplement à un classique « plus tard cette année ».