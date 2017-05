Samsung va tester ses voitures autonomes en Corée du Sud

D’après The Korea Herald, Samsung vient d’être autorisé à tester ses voitures autonomes en Corée du Sud. La compagnie coréenne fera donc circuler ses véhicules sur les routes publiques nationales très prochainement. Le Ministère des Infrastructures et des Transports a autorisé Samsung à tester ses voitures autonomes sur les routes publiques. En 2015, la compagnie avait clairement annoncé ses projets de voitures autonomes en créant une nouvelle équipe dédiée à cette technologie. Deux ans plus tard, l’essai sur les routes publiques marque une nouvelle étape décisive dans ce projet.

Samsung n’est pas le seul fabricant de smartphones à investir dans les voitures autonomes. Aux États-Unis, Apple travaille également sur cette technologie. La marque à la pomme a notamment reçu l’autorisation de tester ses voitures sur les routes publiques plus tôt ce mois-ci. Les voitures autonomes d’Apple sont en réalité des Lexus RX450h et on soupçonne la marque à la pomme de travailler sur l'OS des voitures du futur.



Pour l’instant, nous n’avons pas vraiment de détails concernant les plans à long terme de Samsung. Nous savons uniquement que la compagnie ne veut pas fabriquer ses voitures, mais veut se concentrer sur la technologie qui les ferait rouler. Les voitures qui seront testées sont des Hyundai équipées des derniers modèles en termes de caméras et de capteurs.



