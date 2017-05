Un dongle USB-C avec HDMI, USB 3.0, carte SD et Thunderbolt

Le standard USB-C veut s’imposer peu à peu et semble avoir les arguments nécessaires pour arriver à ses fins. Il sert à la fois au transfert de données, à la recharge et à la multimédia. Ces nombreuses fonctionnalités permettent de réduire le nombre de câbles et les ports de l’ordinateur pour plus de simplicité. Apple fait partie des constructeurs à adopter cette technologie avec le MacBook Pro de 2016 qui propose uniquement des prises USB-C.

Pour les utilisateurs qui préfèrent retrouver les ports classiques, l’accessoiriste Satechi propose un dongle USB-C. Le gadget peut se connecter sur une ou deux prises USB-C. À la sortie, on retrouve un port 4K HDMI, deux Thunderbolt 3, un lecteur SD et microSD, deux port USB 3.0 ainsi qu’une prise USB-C. L’entreprise précise qu’en plus de l'affichage de contenus vidéo 4K, le Thunderbolt 3 peut servir à recharger les MacBook Pro de 13 et 15 pouces.

Ce dongle USB-C de Satechi est compatible sur tout ordinateur portable, mais il s’adresse particulièrement au MacBook Pro. Il est proposé à 100 dollars (89,4 euros) et disponible en gris et en argent.