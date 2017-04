Les premières images du plongeon de Cassini vers Saturne

La sonde Cassini a entamé la dernière partie de sa mission, qui consiste à passer au plus près de Saturne pour en récupérer un maximum d’informations. Elle vient donc de commencer son premier plongeon entre la planète et ses anneaux, qu’elle va donc frôler, et pour lequel la NASA a publié les premières images.

La sonde Cassini a donc réussi à se glisser dans l’espace de près de 2000 kilomètres séparant Saturne de ses anneaux, et elle en a ramené quelques images exceptionnelles. L’opération n’était pas sans risque, puisque voyageant à une vitesse de près de 100 000 km/h, la moindre collision avec un débris aurait suffi à réduire l’appareil en miettes. La sonde a tout de même pu prendre la bagatelle de 116 photos pendant qu’elle frôlait la géante gazeuse, des images que la NASA a récupérées et compilées dans une vidéo montrant le parcours effectué par l’appareil.