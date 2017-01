Scalebound, le jeu exclusif à Microsoft est officiellement annulé

Depuis quelque temps des rumeurs annonçaient que le jeu vidéo Scalebound était en péril. C’est désormais officiel, l’exclusivité Microsoft a été annulée. Dans un communiqué, un représentant de Microsoft a déclaré « Après une longue délibération, Microsoft Studios a pris la décision de mettre fin à la production de Scalebound ».

Cette nouvelle risque d'en décevoir plus d’un. En effet, Scalebound était considéré comme l’un des jeux les plus attendus sur les plateformes Microsoft cette année. Le jeu vidéo devait être une exclusivité Xbox One et PC. Le jeu était en cours de développement chez le studio japonais Platinum Games. On ignore encore les raisons exactes de cette décision, mais selon Eurogamer, la raison viendrait d’un désaccord entre Microsoft et Platinum Games. Cette annulation arrive après quatre ans de travail sur le projet.

Microsoft a profité de son communiqué pour rappeler ses autres exclusivités prévues pour cette année : Halo Wars 2, Crackdown 3, State of Decay et Sea of Thives.



