Des scientifiques découvrent une planète en cours d'évaporation

Le télescope Kelt de l’observatoire Winer, en Arizona, continue sa série de découvertes. Récemment, il a permis aux scientifiques de mettre en évidence une nouvelle planète, baptisée Kelt-9b. Elle est à ce jour la planète la plus chaude jamais découverte d’après Scott Gaudi qui en a consacré un article dans la revue Nature.

En effet, la température peut y atteindre les 4300 °C sur une de ses faces. Car Kelt-9b tourne autour d’une étoile massive nommée Kelt-9 et qui la bombarde constamment d’ultraviolet. Si la terre réalise un tour complet du soleil en une année, cette planète, 2,8 fois plus grande que Jupiter, tourne autour de son étoile brûlant à 10 000 °C en un jour et demi. Pendant tout son trajet, Kelt-9b présente le même côté à Kelt-9 si bien qu’elle pourrait se désintégrer dans l’espace.

« Kelt-9 rayonne tant de rayons ultraviolets qu'il peut évaporer complètement la planète », explique Keivan Stassun de l'Université Vanderbilt dans un communiqué. La structure de Kelt-9 ne fait actuellement que l’objet de théories. Si elle est constituée d’un noyau rocheux solide, son destin pourrait ressembler à celui de Mercure.

